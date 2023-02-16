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09:14, 16 февраля 2023Мир

В НАТО захотели сблизиться еще с четырьмя странами из-за угрозы Китая и России

НАТО активизирует сотрудничество с четырьмя странами из-за растущей угрозы Китая и России

Фото: Leah Millis / Reuters

НАТО хочет активизировать сотрудничество с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей, генсек альянса Йенс Столтенберг планирует подписать совместную декларацию уже на летнем саммите в Литве, пишет Berliner Zeitung.

Причина такого расширения — растущая угроза со стороны Китая и «вызовы безопасности», вызванные Россией и ее специальной операцией на Украине.

Как заявил ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков, НАТО и США, в частности, продолжают наращивать влияние и на Грузию с Молдавией. Впрочем, чиновник убежден, что в этих странах нет единой позиции ни по сотрудничеству с альянсом, ни по российско-украинским отношениям.

Столтенберг ранее и сам говорил, что НАТО активизирует поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии.

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Виктория Кондратьева
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