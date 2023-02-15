НАТО обвинили в намерении усилить влияние на Грузию и Молдавию

Депутат Новиков заявил о росте активности НАТО в сотрудничестве с Грузией и Молдавией

НАТО и США в частности продолжают наращивать активность на территории соседних с Россией государств, используя не только военное, но также и культурное, экономическое влияние на Грузию и Молдавию. Вместе с тем, внутри данных стран нет единой позиции по сотрудничеству с альянсом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Для российского наблюдателя тема Молдавии и Грузии отошла на второй план в связи с известными событиями вокруг Украины. Но активность НАТО на этом контуре продолжается, прежде всего, потому что и альянс, и США в частности имеют много возможностей для того, чтобы работать в разных частях мира. К тому же, имеется и дополнительный стимул в виде противодействия России в приграничных государствах», — сказал Новиков.

НАТО, по словам политика, действует разными способами, используя не только военное, но также культурное, экономическое влияние. Однако, он отмечает, что и в Грузии, и в Молдавии нет единой позиции ни по сотрудничеству с альянсом, ни по российско-украинским отношениям.

«Тем не менее, США будут использовать разные мотивы для влияния на власти обеих стран с тем, чтобы активизировать свое присутствие. Но вряд ли это будет происходить быстро: внутри государств есть сопротивление таким сценариям. Кроме того, у НАТО есть некоторые остатки внутренних процедур, которые затрудняют произвольное принятие стран в состав блока», — подчеркнул депутат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 февраля посетит с официальным визитом Турцию, где обсудит ратификацию Турцией членства Финляндии и Швеции в блоке. Столтенберг также заявил, что НАТО активизирует поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии.