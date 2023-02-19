Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене
Париж поддержит мирный план Киева, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, на международной арене. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинском коллегой, передает Agence France-Presse (AFP).
«Макрон вновь подтвердил приверженность мирному плану из 10 пунктов, предложенному Зеленским, и заверил его, что поддержит этот план на международной арене в ходе будущих дипломатических встреч», — следует из сообщения Елисейского дворца.
В ходе переговоров лидеры подчеркнули необходимость усиления военной поддержки Киева, которая была озвучена лидерами Евросоюза и Североатлантического альянса на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоров с Зеленским быть не может, так как украинское законодательство их запрещает. Мирный план президента Украины, состоящий из 10 пунктов, он назвал «несуразными инициативами».