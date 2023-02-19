Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене

Макрон пообещал Зеленскому, что Франция поддержит мирный план Киева на международной арене

Париж поддержит мирный план Киева, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, на международной арене. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинском коллегой, передает Agence France-Presse (AFP).

«Макрон вновь подтвердил приверженность мирному плану из 10 пунктов, предложенному Зеленским, и заверил его, что поддержит этот план на международной арене в ходе будущих дипломатических встреч», — следует из сообщения Елисейского дворца.

В ходе переговоров лидеры подчеркнули необходимость усиления военной поддержки Киева, которая была озвучена лидерами Евросоюза и Североатлантического альянса на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоров с Зеленским быть не может, так как украинское законодательство их запрещает. Мирный план президента Украины, состоящий из 10 пунктов, он назвал «несуразными инициативами».