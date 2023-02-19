Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:59, 19 февраля 2023Мир

Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене

Макрон пообещал Зеленскому, что Франция поддержит мирный план Киева на международной арене

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Париж поддержит мирный план Киева, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, на международной арене. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинском коллегой, передает Agence France-Presse (AFP).

«Макрон вновь подтвердил приверженность мирному плану из 10 пунктов, предложенному Зеленским, и заверил его, что поддержит этот план на международной арене в ходе будущих дипломатических встреч», — следует из сообщения Елисейского дворца.

В ходе переговоров лидеры подчеркнули необходимость усиления военной поддержки Киева, которая была озвучена лидерами Евросоюза и Североатлантического альянса на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоров с Зеленским быть не может, так как украинское законодательство их запрещает. Мирный план президента Украины, состоящий из 10 пунктов, он назвал «несуразными инициативами».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе США заявили о прогрессе в вопросе передачи Украине истребителей
В России прокомменитровали слова Борреля о признании ЕС армией Украины
В российском городе мужчина устроил драку с полицейским
Стало известно об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана
Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене
Диетолог назвала продукты с нулевой и отрицательной калорийностью
Зеленский заявил о гарантиях США и Китая в его «мирном плане»
Макрон и Зеленский обсудили вопросы усиления военной помощи Украине
Еще одна европейская страна бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за России
Депутат Рады прокомментировал отказ Украины от участия в сессии ПА ОБСЕ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.