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17:49, 19 февраля 2023Мир

Чехия за год передала Украине военные материалы на 220 миллионов долларов

Чехия за год передала Украине из своих запасов военные материалы на 220 миллионов долларов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Чехия за 2022 год передала Украине неиспользуемые военные материалы из собственных запасов на 4,8 миллиарда крон (около 220 миллионов долларов). Об этом сообщает издание Ceske noviny со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики, выдержки из публикации приводит РИА Новости.

По данным военного ведомства, помимо прочего, поставками на Украину занимались и чешские оборонные предприятия. Суммарный объем заказов составил около 2,2 миллиарда долларов.

«За свою помощь Чехия получила в январе 2023 года первую компенсацию от ЕС, средства для модернизации чешской армии обещаны также Вашингтоном. США и Нидерланды уже совместно оплатили модернизацию 90 чешских танков Т-72В», — говорится в сообщении.

Ранее власти Чехии усомнились в успешных поставках танков Украине. В материале издания Lidovky сказано, что доставить незаметно на поле боя военную технику, а именно танки, весьма проблематично.

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Алевтина Запольская
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