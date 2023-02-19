Глава «Газпрома» рассказал о перспективах для российского газа на рынке Азии

Глава «Газпрома» Миллер: на азиатском рынке очень большие перспективы для российского газа

«Газпром» видит на азиатском рынке очень большие перспективы для российского газа, так как этот рынок один из самых динамичных в мире. Об этом рассказал глава компании Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Миллера, объемы потребления сырья растут, и в компании видят очень большие перспективы для российского газа на азиатском рынке.

2 января Алексей Миллер заявил об организации поставок суточных объемов газа в Китай.

Ранее стало известно, что «Газпром» в 2022 году добыл 412,6 миллиарда кубометров газа. Руководитель организации заявил, что первостепенной задачей для компании остается обеспечение газом россиян.