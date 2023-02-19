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15:18, 19 февраля 2023Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на купянском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

На купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделения и артиллерия западной группировки ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

Уточняется, что за сутки там удалось уничтожить до 70 украинских военных, реактивную систему залпового огня «Град», две боевые бронированные машины и автомобиль.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные, входящие в состав южной группировки, за минувшие сутки уничтожили до 250 военнослужащих ВСУ в ходе наступления на донецком направлении.

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Алевтина Запольская
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