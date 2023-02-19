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15:13, 19 февраля 2023Россия

Российские военные уничтожили до 250 бойцов ВСУ на донецком направлении

В Минобороны заявили об уничтожении до 250 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные, входящие в состав группировки «Южная», за минувшие сутки уничтожили до 250 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, также были уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и шесть автомобилей.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил России обнаружили близ населенного пункта Первомайское в Донецкой народной республике замаскированную самоходную пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» — она была ликвидирована.

Также российским военным удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе Марьинки и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 близ населенных пунктов Часов Яр в ДНР и Демурино в Днепропетровской области.

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Варвара Кошечкина
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