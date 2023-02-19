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17:32, 19 февраля 2023Россия

Голый дебошир на взлетной полосе в Домодедово объяснил свое поведение

Голый Дебошир на взлетной полосе в Домодедово заявил, что разделся из-за страха полетов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Голый дебошир, который выбежал из самолета рейса МоскваКазань и снял верхнюю одежду прямо на взлетной полосе в аэропорту Домодедово, объяснил свое поведение и заявил, что разделся из-за страха полетов. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».

«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские приняли решение доставить пассажира в дежурную часть линейного подразделения для дальнейшего разбирательства. Рейс вылетел без задержек. Житель Ульяновска 1990 года рождения объяснил свое поведение тем, что очень боится летать. Свою вину он признал полностью», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Сообщается, что в отношении нарушителя общественного спокойствия составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, ему назначен штраф.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Москва — Казань устроил дебош на борту самолета в Домодедово, а затем выбежал на взлетно-посадочную полосу и разделся по пояс. После неоднократных замечаний со стороны бортпроводников он внезапно выбежал из самолета, стал ругаться с сотрудниками аэропорта, а затем сбрасывать с себя одежду и попал на видео очевидцев.

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Дмитрий Сотак
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