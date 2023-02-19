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11:00, 19 февраля 2023Путешествия

Мужчина выбежал из самолета и разделся на взлетной полосе в Домодедово

112: мужчина выбежал из самолета и разделся по пояс на взлетной полосе в Домодедово

Пассажир рейса «МоскваКазань» устроил дебош на борту самолета в Домодедово, а затем выбежал на взлетно-посадочную полосу и разделся по пояс. Видео с инцидентом публикует Telegram-канал 112.

Как рассказали очевидцы, сначала мужчина начал громко кричать и ругаться матом в салоне самолета, чем вызвал раздражение пассажиров.

После неоднократных замечаний со стороны бортпроводников он внезапно выбежал из самолета, стал ругаться с сотрудниками аэропорта, а затем сбрасывать с себя одежду.

По данным канала, в итоге борт вылетел без дебошира, а его самого задержали сотрудники полиции.

Ранее летевшая в Москву пьяная россиянка устроила стриптиз на борту самолета и попыталась проникнуть в кабину пилота. Пытавшегося остановить ее бортпроводника она укусила за плечо.

Алевтина Запольская
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