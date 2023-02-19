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20:26, 19 февраля 2023Россия

СМИ назвали цель новых санкций США против России

Bloomberg: новые санкции США против России коснутся энергосектора и ВПК

Фото: Emily Elconin / Reuters

Администрация американского президента Джо Байдена намерена ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным пожелавших остаться анонимными источников агентства, новые ограничительные меры США коснутся энергетического сектора и военно-промышленного комплекса (ВПК), а также финансовых институтов и «ряда лиц».

Ожидается также, что Вашингтон примет меры против попыток обхода санкционного режима и оказания третьими странами помощи Москве.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейомо заявлял, что Вашингтон планирует продолжить ослабление российской экономики. При этом он отметил, что одним из центральных элементов американской стратегии будет противодействие попыткам России обойти санкции.

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Георгий Нестеров
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