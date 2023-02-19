США заявили о намерении продолжить ослабление экономики России

Замглавы Минфина Адейомо заявил, что США намерены продолжить ослабление экономики России

Заместитель министра финансов США Уолли Адейомо заявил, что Вашингтон намерен продолжить ослабление экономики России. Его слова передает РИА Новости.

«Расходование сбережений страны может на время замаскировать ущерб, но наши действия вынуждают Россию закладывать свое экономическое будущее ради спасения лица сегодня», — заявил Адейомо. По его словам, Вашингтон продолжит наращивать усилия, пока «Россия не прекратит свое безосновательное и незаконное вторжение». Он объяснил, что, в частности, одним из центральных элементов американской стратегии будет противодействие попыткам обойти санкции.

При этом замглавы Минфина США высказал мнение, что российская экономика больше похожа на «иранскую, чем на страны G20». Кроме того, Россия якобы столкнулась с трудностями, восполняя потери в оружии, и вынуждена «вытаскивать из нафталина снаряжение времен Советского Союза», тогда как США поставляют Украине «шедевры военной техники, вроде танков Abrams M1».