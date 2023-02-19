Блогерша купила модные сапоги и осталась с ногами Патрика из «Спанч Боба»

Блогерша Шер купила высокие черные сапоги и стала похожа на Патрика из «Спанч Боба»

Модная блогерша Шер (фамилия неизвестна) из Лондона купила в интернет-магазине сапоги и осталась с ногами персонажа из популярного мультсериала «Спанч Боб». Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, 20-летняя пользовательница сети с никнеймом chereka.l, чей блог насчитывает 179,3 тысяч подписчиков, рассказала, что заказала на сайте британского ретейлера PrettyLittleThing кожаные сапоги черного цвета за 13 фунтов стерлингов (около 1,5 тысяч рублей). По ее словам, она планировала носить их с платьями длины мини. Однако во время примерки девушка обнаружила, что голенище ботинок оказалось чересчур высоким. «Я стала похожа на Патрика Стара», — воскликнула Шер, приняв перед камерой его фирменную позу.

Зрителей развеселил внешний вид юзерши, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Храните и надевайте их на Хеллоуин», «Может быть, если ты ляжешь на пол, то они будут красиво смотреться», «Честно говоря, это те сапоги, которые показаны на картинке», — высказывались они.

Ранее пользовательница сети с никнеймом dreaminforastar рассказала, что приобрела перед свадьбой в онлайн-магазине PrettyLittleThing прозрачные туфли из пластика, оформленные высоким толстым каблуком, за пять фунтов стерлингов (450 рублей). После покупки женщина решила их примерить и заметила, что внутри они начали запотевать и вспениваться.