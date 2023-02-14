Вспенившиеся перед свадьбой туфли подруги невесты стали предметом шуток в сети

Подруга невесты купила прозрачные туфли из пластика и рассмешила подписчиков

Некачественная обувь подруги невесты (имя и фамилия неизвестны) стали предметом шуток в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом dreaminforastar рассказала, что приобрела перед свадьбой в онлайн-магазине PrettyLittleThing прозрачные туфли из пластика, оформленные высоким толстым каблуком, за пять фунтов стерлингов (450 рублей). После покупки женщина решила их примерить и заметила, что внутри они начали запотевать и вспениваться. «Привет PrettyLittleThing за эти чертовы туфли, которые не подходят для того, чтобы их носили», — сказала она в видео.

Подпсчики принялись шутить над приобретением блогерши в комментариях под роликом. «Я думал, что это туалетная бумага на дне туфель», «О да, туфли за 5 фунтов. И чего ты ожидала?», «Ой, рассмешила. Пока смотрел, думал, что это вата», — с иронией высказывались они.

В январе блогерша приобрела туфли мечты люксового бренда Jimmy Choo и пожаловалась на качество товара. Кэрри Ву рассказала, что заказала дизайнерскую обувь на высоких каблуках розового цвета, которая украшена массивным бантом, за 800 евро (59,7 тысячи рублей). По словам юзерши, она разочаровалась в босоножках, поскольку едва смогла в них ходить.