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20:19, 10 января 2023Ценности

Блогерша купила дизайнерскую обувь за 59 тысяч рублей и едва смогла ходить

Блогер Кэрри Ву купила обувь бренда Jimmy Choo и развеселила зрителей нелепой походкой

Кадр: TikTok.com/@carriewuofficial

Блогерша приобрела туфли мечты люксового бренда Jimmy Choo и пожаловалась на качество товара. Соответствующий ролик опубликован на ее странице в TikTok.

Популярный инфлюэнсер Кэрри Ву рассказала, что заказала дизайнерскую обувь на высоких каблуках розового цвета, которая украшена массивным бантом, за 800 евро (59,7 тысячи рублей). По словам юзерши, она разочаровалась в босоножках, поскольку едва смогла ходить. «Я чувствовала себя как кошка с изолентой на лапах. Все ради красоты», — пошутила она.

Публикация автора стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров. Зрителей развеселила нелепая походка девушки, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Обувь, чтобы сфотографироваться в ресторане и снять», «Как же я тебя понимаю. У меня то же самое», «Обувь только для позирования», «Они не стоят столько денег», — высказывались они.

В январе Balenciaga обругали в сети за нелепую модель обуви за 207 тысяч рублей. Речь идет о широких кожаных сапогах на шпильке длиной до пояса, которые представлены в ассортименте люксового бренда в черном цвете за 2450 фунтов стерлингов (207 тысяч рублей).

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Майя Пономаренко
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