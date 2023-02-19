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14:08, 19 февраля 2023Мир

Во Франции раскритиковали Макрона за слова о разгроме России

Политик Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Макрона о разгроме России

Фото: Ludovic Marin / Unsplash

Текущая риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России противоречит его же высказываниям во время Мюнхенской конференции. Об этом бывший европарламентарий Флориан Филиппо написал в Twitter.

По его словам, вернувшись с Мюнхенской конференции, Макрон начал говорить прямо противоположное сказанным там словам о нежелании Франции «разгрома» России.

«Этот человек совершенно не в себе! Но реальность такова, что он втягивает нас через НАТО и Евросоюз в безумное воинственное подчинение!» — заявил политик.

Ранее Макрон заявил, что Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. При этом глава государства указал на необходимость того, чтобы «украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров».

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Виктория Кондратьева
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