СКР подтвердил причастность спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту

Бастрыкин: версия о том, что за терактом на Крымском мосту стоит Украина, подтвердилась

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что за организацией теракта на Крымском мосту стояли украинские спецслужбы.

«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — рассказал он.

На данный момент установлены личности 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению преступления, среди них граждане Украины, Армении, Грузии и России, восемь из них находятся под стражей. Проводятся экспертизы, включая технические, по обнаруженным на месте происшествия доказательствам.

«Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению», — заключил глава СКР.

Ранее сообщалось, что членам семей погибших при теракте на Крымском мосту выделят единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта стали спецслужбы Украины.