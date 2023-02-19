Стало известно об уничтожении американской радиолокационной станции на Украине

РИА Новости: ВС России уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ-36 в районе Херсона, а также перевозивший ее пикап. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Вооруженных силах (ВС) России.

По его словам, станция американского производства была выявлена и подавлена 18 февраля около населенного пункта Дарьевка. Четверо украинских военнослужащих погибли при обстреле, еще один получил ранения.

Также собеседнику агентства стало известно об уничтожении украинской гаубицы МСТА-Б и боекомплекта к ней. «Потери: шесть погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), двое ранены», — рассказал он.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что снабжение группировки ВСУ в Артемовске оказалось заблокировано практически полностью. Населенный пункт попал в оперативное окружение, а российские военнослужащие продолжили наступление в его черте. Там продолжаются тяжелые бои.