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21:20, 19 февраля 2023Силовые структуры

Неизвестный открыл стрельбу в российском торговом центре

В ТРЦ «Орбита» в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Орбита» в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, два человека получили травмы. На данный момент злоумышленника ищут сотрудники полиции.

В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее стало известно, что в Тюмени 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в лицее № 93. 15 февраля правоохранителям позвонили сотрудники учебного заведения и рассказали, что один из учащихся пришел в здание с пистолетом. Отмечается, что пострадавших среди преподавателей и обучающихся нет.

Юлия Мискевич
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