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09:56, 16 февраля 2023Силовые структуры

17-летний подросток устроил стрельбу из пистолета в российском лицее

В Тюмени 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в лицее №93

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тюмени 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в лицее №93. Об этом сообщает сайт 72.ru со ссылкой на источник.

По его данным, 15 февраля правоохранителям позвонили сотрудники учебного заведения и рассказали, что один из учащихся пришел в здание с пистолетом. Отмечается, что пострадавших среди преподавателей и обучающихся нет.

На место происшествия выезжали сотрудники МВД. По факту произошедшего проводится проверка и выясняются причины инцидента.

Ранее стало известно, в Екатеринбурге неизвестный в черной одежде открыл стрельбу из пистолета возле школы.

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Екатерина Власова
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