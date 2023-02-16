Силовые структуры
17-летний подросток устроил стрельбу из пистолета в российском лицее
В Тюмени 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в лицее №93
В Тюмени 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в лицее №93. Об этом сообщает сайт 72.ru со ссылкой на источник.
По его данным, 15 февраля правоохранителям позвонили сотрудники учебного заведения и рассказали, что один из учащихся пришел в здание с пистолетом. Отмечается, что пострадавших среди преподавателей и обучающихся нет.
На место происшествия выезжали сотрудники МВД. По факту произошедшего проводится проверка и выясняются причины инцидента.
Ранее стало известно, в Екатеринбурге неизвестный в черной одежде открыл стрельбу из пистолета возле школы.