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12:58, 13 января 2023Силовые структуры

Неизвестный открыл стрельбу из пистолета возле российской школы

В Екатеринбурге неизвестный в черной одежде открыл стрельбу из пистолета возле школы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от школы в микрорайоне Широкая речка. Об этом пишет URA.RU.

Утром 13 января к местному жителю подошел неизвестный, достал травматический пистолет, сделал холостой выстрел и удалился, прокричав, чтобы прохожий не оборачивался в его сторону.

По словам свидетеля, незнакомец был одет в черную одежду, у него был рюкзак в камуфляжной расцветке. Очевидец обратился в в отдел полиции №8 и рассказал об инциденте местным жителям в соцсетях.

12 января сообщалось, что в Ленобласти предприниматель за рулем Toyota устроил ДТП и открыл стрельбу из травмата.

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Елизавета Новикова
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