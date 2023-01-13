Неизвестный открыл стрельбу из пистолета возле российской школы

В Екатеринбурге неизвестный в черной одежде открыл стрельбу из пистолета возле школы

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от школы в микрорайоне Широкая речка. Об этом пишет URA.RU.

Утром 13 января к местному жителю подошел неизвестный, достал травматический пистолет, сделал холостой выстрел и удалился, прокричав, чтобы прохожий не оборачивался в его сторону.

По словам свидетеля, незнакомец был одет в черную одежду, у него был рюкзак в камуфляжной расцветке. Очевидец обратился в в отдел полиции №8 и рассказал об инциденте местным жителям в соцсетях.

12 января сообщалось, что в Ленобласти предприниматель за рулем Toyota устроил ДТП и открыл стрельбу из травмата.