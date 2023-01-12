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Предприниматель устроил ДТП в Петербурге и открыл стрельбу из травмата
В Ленобласти предприниматель за рулем Toyota устроил ДТП и открыл стрельбу из травмата
В Ленобласти 31-летний владелец фирмы, занимающейся строительством и обслуживанием автодорог, устроил ДТП и открыл стрельбу. Об этом сообщает «Фонтанка».
Днем 11 января в одном из дворов на Английской улице в городе Кудрово предприниматель, управляя автомобилем Toyota Carina E, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину KIA Rio. После этого он вышел на улицу, достал травмат и трижды выстрелил из него в воздух.
Нарушителя сняли местные жители, после этого они обратились в полицию. Водителя задержали, у него изъяли пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
21 декабря сообщалось, что в Москве мужчина достал травмат и устроил стрельбу в офисе продаж жилого комплекса.