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17:39, 12 января 2023Силовые структуры

Предприниматель устроил ДТП в Петербурге и открыл стрельбу из травмата

В Ленобласти предприниматель за рулем Toyota устроил ДТП и открыл стрельбу из травмата

Кадр: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Ленобласти 31-летний владелец фирмы, занимающейся строительством и обслуживанием автодорог, устроил ДТП и открыл стрельбу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Днем 11 января в одном из дворов на Английской улице в городе Кудрово предприниматель, управляя автомобилем Toyota Carina E, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину KIA Rio. После этого он вышел на улицу, достал травмат и трижды выстрелил из него в воздух.

Нарушителя сняли местные жители, после этого они обратились в полицию. Водителя задержали, у него изъяли пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

21 декабря сообщалось, что в Москве мужчина достал травмат и устроил стрельбу в офисе продаж жилого комплекса.

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Елизавета Новикова
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