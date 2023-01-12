Предприниматель устроил ДТП в Петербурге и открыл стрельбу из травмата

В Ленобласти предприниматель за рулем Toyota устроил ДТП и открыл стрельбу из травмата

В Ленобласти 31-летний владелец фирмы, занимающейся строительством и обслуживанием автодорог, устроил ДТП и открыл стрельбу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Днем 11 января в одном из дворов на Английской улице в городе Кудрово предприниматель, управляя автомобилем Toyota Carina E, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину KIA Rio. После этого он вышел на улицу, достал травмат и трижды выстрелил из него в воздух.

Нарушителя сняли местные жители, после этого они обратились в полицию. Водителя задержали, у него изъяли пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

21 декабря сообщалось, что в Москве мужчина достал травмат и устроил стрельбу в офисе продаж жилого комплекса.