Требование США к Украине об усилении боев объяснили

Депутат Швыткин связал требование США к Украине об усилении боев с наступлением России

США ждут начала наступления России на территории Украины, поэтому настаивают на усилении Киевом боев. Так требование Вашингтона к президенту Украины Владимиру Зеленскому, о котором сообщают источники Politico, в разговоре с «Лентой.ру» объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Они опасаются с нашей стороны каких-нибудь наступательных действий, а затем возможны средства противодействия по отношению к нам. Это еще раз подчеркивается, чтобы сегодня Зеленский проявил составляющую, которая позволила бы говорить о некоторых наступательных действиях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это бы свидетельствовало, что оружие поставляется не зря, чтобы принудить остальные страны Запада обеспечить различными видами вооружения ВС Украины. Эти моменты сегодня позволяют говорить о том, что США принуждают ВСУ начать активные действия», — считает депутат.

По мнению Юрия Швыткина, Вашингтон имеет большое влияние на решения Киева. «США сегодня командуют и Зеленским, и ВСУ, и у [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного с Пентагоном существует координация всех действий. Это реальность сегодняшнего дня», — заключил он.

Как стало известно Politico, накануне визита президента США Джо Байдена в Польшу в аппарате Белого дома потребовали от Украины активизировать боевые действия в республике. Там допустили и нанесение контрудара, отмечается в публикации.

Издание также обратило внимание на опасения американских аналитиков, которые допускают, что ВСУ потерпят поражение на юге и востоке, а поставки военной помощи в республику замедлятся.