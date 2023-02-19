Стало известно о новом требовании США к Украине

Politico: администрация Байдена потребовала от Зеленского активизации боев на Украине

Накануне визита президента США Джо Байдена в Польшу в аппарате Белого дома потребовали от Украины активизировать боевые действия в республике. Об этом стало известно издание Politico.

По данным журналистов, в Белом доме потребовали от администрации президента Украины Владимира Зеленского «закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар». «Белый дом также сказал команде Зеленского, по словам нескольких чиновников, готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы текут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины вскоре может стать ограниченной», — добавили в издании.

Там также обратили внимание на опасения американских аналитиков насчет того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение на юге и востоке, а поставки военной помощи в республику замедлятся.