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13:26, 19 февраля 2023Мир

В США высказались о восстановлении Украины после окончания конфликта

The Economist: США вынудят ЕС платить за восстановление Украины после окончания конфликта

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

США вынудят страны Евросоюза (ЕС) платить за восстановление Украины после окончания конфликта за счет своего политического влияния в НАТО. Об этом заявила бывший сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Кори Шаке в интервью The Economist.

«Американские официальные лица будут утверждать, что, поскольку они оказали большую часть помощи во время боевых действий [на украинской территории], европейцы должны платить за восстановление и перевооружение Украины», — высказалась Кори Шаке об источнике финансирования восстановления Украины.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Самид Баша заявил, что отказ США предоставить России достойный статус после распада СССР спровоцировал президента РФ Владимира Путина к боевым действиям на Украине.

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Дмитрий Сотак
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