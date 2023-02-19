Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:09, 19 февраля 2023Интернет и СМИ

Названа главная ошибка США в отношении России

TNI: отказ США предоставить РФ достойный статус привел к боевым действиям на Украине

Фото: Shutterstock

Отказ США предоставить России достойный статус после распада СССР спровоцировал президента РФ Владимира Путина к боевым действиям на Украине. Об этом заявил обозреватель журнала The National Interest Самид Баша.

Автор публикации назвал главной ошибкой Вашингтона стремление к превосходству любой ценой. По его словам, нарушение обещаний о нерасширении НАТО на восток, присоединение к Североатлантическому альянсу бывших стран Организации Варшавского договора и постоянные попытки Штатов разместиться на заднем дворе России говорят о стремлении США к привилегированному положению.

«В Кремле поняли, что Вашингтон не делает ничего, кроме реализации плана [Вулфовица], определенного в 1992 году, по навязыванию своей воли миру и искоренению соперников, где бы они ни появились», — отметил Баша, заявив, что российская спецоперация — способ показать и доказать Западу, что доктрина Вулфовица не сможет продвинуться дальше в отношении Москвы.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты оправдывают свои действия по эскалации конфликта на Украине утверждениями о якобы совершенных преступлениях России против человечности. Дипломат напомнил, что ранее США обещали поставлять Киеву исключительно оборонительные вооружения, однако теперь поставляют на Украину тяжелую бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня с боеприпасами дальнего радиуса действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму
Игрок «Шинника» рассказал о реакции тренера на драку с украинскими футболистами
В Совфеде высказались о последствиях политического кризиса в Молдавии для Европы
Суд в Белоруссии вынес приговор выступившему против Лукашенко экс-послу
Врач «Шинника» рассказал о состоянии игроков после драки с украинцами
Стало известно о смерти известного русского писателя Леонида Жуховицкого
Названа главная ошибка США в отношении России
Мужчина выбежал из самолета и разделся на взлетной полосе в Домодедово
Стали известны подробности разговора Махачева и Волкановски после боя
В Крыму национализировали 700 объектов имущества украинских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.