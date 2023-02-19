Названа главная ошибка США в отношении России

TNI: отказ США предоставить РФ достойный статус привел к боевым действиям на Украине

Отказ США предоставить России достойный статус после распада СССР спровоцировал президента РФ Владимира Путина к боевым действиям на Украине. Об этом заявил обозреватель журнала The National Interest Самид Баша.

Автор публикации назвал главной ошибкой Вашингтона стремление к превосходству любой ценой. По его словам, нарушение обещаний о нерасширении НАТО на восток, присоединение к Североатлантическому альянсу бывших стран Организации Варшавского договора и постоянные попытки Штатов разместиться на заднем дворе России говорят о стремлении США к привилегированному положению.

«В Кремле поняли, что Вашингтон не делает ничего, кроме реализации плана [Вулфовица], определенного в 1992 году, по навязыванию своей воли миру и искоренению соперников, где бы они ни появились», — отметил Баша, заявив, что российская спецоперация — способ показать и доказать Западу, что доктрина Вулфовица не сможет продвинуться дальше в отношении Москвы.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты оправдывают свои действия по эскалации конфликта на Украине утверждениями о якобы совершенных преступлениях России против человечности. Дипломат напомнил, что ранее США обещали поставлять Киеву исключительно оборонительные вооружения, однако теперь поставляют на Украину тяжелую бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня с боеприпасами дальнего радиуса действия.