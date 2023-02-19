Антонов уличил США в попытке оправдать эскалацию на Украине за счет России

Посол Антонов: США оправдывают разжигание конфликта на Украине, обвиняя Россию

Соединенные Штаты оправдывают свои действия по эскалации конфликта на Украине утверждениями о якобы совершенных преступлениях России против человечности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего, безудержную милитаризацию киевского режима», — отметил он. Дипломат напомнил, что ранее США обещали поставлять Киеву исключительно оборонительные вооружения, однако теперь поставляют на Украину тяжелую бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) с боеприпасами дальнего радиуса действия.

Антонов также уличил Вашингтон в двуличии и игнорировании «зверства режима [президента Украины Владимира] Зеленского». По словам посла, США никак не реагируют на применение запрещенных боеприпасов на Украине, а также на расстрелы пленных российских солдат.

Ранее обозреватель The American Conservative (TAC) Сумантра Майтра выразила мнение, что за обещаниями поддерживать Украину президент США Джо Байден прячет от американцев намерение усилить эскалацию конфликта с Россией.