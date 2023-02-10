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15:27, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

В США объяснили скрытый смысл слов Байдена о поддержке Украины

TAC: слова Байдена о поддержке Украины скрывают от американцев намерение усилить эскалацию

Фото: Yuri Gripas / CNP / Globallookpress.com

За обещаниями поддерживать Украину президент США Джо Байден прячет от американцев намерение усилить эскалацию конфликта с Россией. Скрытый смысл слов американского лидера объяснил обозреватель The American Conservative (TAC) Сумантра Майтра.

«Абсурдно утверждать, что это величайший ядерный вызов со времен Карибского ракетного кризиса, а затем на одном дыхании выступать за максимальную эскалацию без прихода к какому-либо компромиссу», — пишет он. Долг президента состоит в том, чтобы разъяснять американцам риски его политики, а не увиливать от этого, подчеркнул автор статьи.

Он отметил, что многие рядовые американцы, особенно сторонники республиканской партии, не разделяют оптимизма и чувства приверженности поддержке «европейского захолустья», что неоднократно показывают опросы общественного мнения. Также, по его словам, в поддержке Вашингтоном Киева для США нет никакого стратегического смысла, поскольку до сих пор не определены критерии победы в этом конфликте.

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По мнению автора, украинский культ в США заключается в желании ощущать значимость американского государства, вторгаясь в дела других стран, а не решая собственные проблемы.

«Размахивание флагом Украины дает выход невысказанному для тех, кто из-за социального давления и гиперлиберальных норм все больше не решается размахивать собственными национальными флагами, защищать свои собственные границы и бить себя в грудь в такт своему естественному ура-патриотизму и ксенофобии. Это темные, но очень человеческие инстинкты, которые часто скрыты под слоями человеческой вежливости и приличий. Вот почему я вижу украинские флаги перед большинством домов на Монумент-авеню в Ричмонде, но не американский флаг», — отметил он.

Автор добавил, что гораздо проще принять моральную сторону в вооруженном конфликте без прямого кровопролитного участия и размахивать флагом другого государства, говоря о защите своей границы и своего суверенитета в условиях вторжения.

В декабре 2022 года колумнист британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон увидел в визите президента Украины Владимира Зеленского в США сигнал о том, что среди стран Запада начинается раскол по вопросу помощи Киеву.

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Денис Савосин
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