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19:27, 19 февраля 2023Россия

Бастрыкин назвал предателями покинувших Россию знаменитостей

Глава СКР Бастрыкин назвал предателями знаменитостей, критикующих Россию за рубежом

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС назвал предателями знаменитостей, которые покинули страну и за границей критикуют российскую армию.

По его словам, другое определение личностям, которые, заработав состояние в России, уехали из страны и за рубежом стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, дать нельзя.

При этом Бастрыкин подчеркнул, что известные люди, включая представителей шоу-бизнеса, не просто материально обогащаются за счет творчества, но и влияют на культурное сознание людей.

«Могут способствовать тому, чтобы группы людей объединялись либо, напротив, разделялись. Миллионы подписчиков в социальных сетях и большая аудитория зрителей на различных площадках предполагают и определенную моральную ответственность владельцев таких аккаунтов за то, какую информацию они несут обществу», — заключил он.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «предатели», которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества и государства. По его мнению, таких лиц «следует отрезать» от возможностей возвращения в Россию, а также от всех источников дохода в стране.

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Варвара Кошечкина
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