Горсовет Львовской рады подтвердил смерть офицера ВСУ Созанского под Артемовском

В ходе боевых действий под Артемовском (украинское название Бахмут — примечание «Ленты.ру») ликвидирован ранее глумившийся над телами погибших российских военных офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Созанский, занимавший должность командира роты в 80-й ОДШБ. Его смерть подтвердила пресс-служба Горсовета Львовской местной рады.

В 2014 году Созанский вступил в карательный батальон «Золотые ворота» МВД Украины, прославившийся издевательствами над мирными жителями Донбасса, с 2018 года — перешел на службу в ВСУ. Созанский неоднократно выкладывал в интернет видео глумления над телами погибших российских солдат.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой народной республики (ДНР) и Полтавка Запорожской области ВСУ потеряли свыше 50 бойцов убитыми и ранеными.