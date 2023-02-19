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18:33, 19 февраля 2023Бывший СССР

Ликвидирован глумившийся над телами погибших российских военных офицер ВСУ

Горсовет Львовской рады подтвердил смерть офицера ВСУ Созанского под Артемовском

Фото: РИА Новости

В ходе боевых действий под Артемовском (украинское название Бахмут — примечание «Ленты.ру») ликвидирован ранее глумившийся над телами погибших российских военных офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Созанский, занимавший должность командира роты в 80-й ОДШБ. Его смерть подтвердила пресс-служба Горсовета Львовской местной рады.

В 2014 году Созанский вступил в карательный батальон «Золотые ворота» МВД Украины, прославившийся издевательствами над мирными жителями Донбасса, с 2018 года — перешел на службу в ВСУ. Созанский неоднократно выкладывал в интернет видео глумления над телами погибших российских солдат.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой народной республики (ДНР) и Полтавка Запорожской области ВСУ потеряли свыше 50 бойцов убитыми и ранеными.

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Алевтина Запольская
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