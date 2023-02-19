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21:49, 19 февраля 2023Экономика

Посол Шри-Ланки сообщила о переговорах с Россией о прямых поставках нефти

Посол Лиянаге заявила, что власти Шри-Ланки обсуждают с Россией прямые поставки нефти
Джанита Абейвикрема Лиянаге

Джанита Абейвикрема Лиянаге. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти Шри-Ланки обсуждают с Москвой возможность прямых поставок нефти из России, заявила посол республики в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге в беседе с RT, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что в настоящее время Шри-Ланка получает российскую нефть через Индию и Ближний Восток. Она также рассказала о встрече с заместителем министра энергетики по поводу поставок угля. По ее словам, Шри-Ланка запросила коммерческую кредитную линию для решения этого вопроса.

Лиянаге также отметила, что республика делает все возможное, чтобы укрепить отношения с Москвой. По ее словам, несмотря на уменьшение объемов торговли между странами на фоне экономического кризиса, планируется увеличить ее во многих направлениях.

Ранее издание Express сообщило, что Россия заработала миллиарды долларов на нефти, несмотря на антироссийские санкции Европейского союза. «Похоже, что российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается», — сказано в публикации.

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Марина Совина
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