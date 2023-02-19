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00:35, 19 февраля 2023Мир

Премьер Британии пообещал поддержать союзников в передаче истребителей Киеву

Сунак: Британия окажет необходимую поддержку союзникам в передаче истребителей Киеву
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал оказать союзникам всю необходимую поддержку в случае, если они решат в ближайшее время поставить Киеву истребители. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

«Я сказал всем союзникам, что мы готовы поддержать их, если они могут сейчас предоставить Украине истребители», — сказал Сунак. Он также подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, начавшей обучение украинских пилотов управлению истребителями стандарта НАТО.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Украина получит современные истребители, но случится это только после окончания спецоперации. По прогнозам министра, Киеву «почти наверняка» не предоставят самолеты ближайшие полгода.

16 февраля ряд американских сенаторов призвал американского президента Джо Байдена поставить на Украину истребители. Также они требуют передать Киеву дальнобойные ракеты.

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Варвара Кузьмина
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