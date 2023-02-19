Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter

Downdetector: пользователи Twitter по всему миру рассказали о сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter по всему миру о неполадках в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов.

Жалобы на сбои начали поступать в 21:17 по московскому времени. Наибольшее их количество приходит из США — уже зарегистрировано более пяти тысяч. Также много обращений из Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Испании и Франции.

Практически все пользователи отмечают ошибки в работе приложения и вебсайта, также наблюдаются неполадки при соединении с сервером.

Ранее нынешний владелец соцсети Илон Маск заявил о назначении собаки породы сиба-ину по кличке Флоки новым генеральным директором Twitter. Он опубликовал фото пса в футболке, сидящего в кресле за рабочим столом и подписал, что он «просто великолепен».

Кроме этого, миллиардер назвал последние три месяца чрезвычайно тяжелыми. Он заявил, что совмещал спасение соцсети от банкротства с работой в других компаниях. Маск также сказал, что доволен показателями DAU (количество уникальных пользователей за сутки) в Twitter.