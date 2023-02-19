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15:09, 19 февраля 2023Бывший СССР

На Западе заявили о недостаточных поставках танков Украине

The Times: к апрелю Украина получит только 50 обещанных западными странами танков

Фото: Ints Kalnins / Reuters

К апрелю Украина получит только 50 танков, обещанных ей западными странами. Об этом пишет The Times.

В издании заявили, что объем и темпы подобных поставок взывают беспокойство в виду их предполагаемой недостаточности для оказания существенного влияния на ход боевых действий.

Отмечается, что в Киеве рассчитывают получить от союзников в общей сложности до 320 танков.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал предполагаемые сроки поставок Украине танков Leopard 2 и PT-91. По словам политика, Варшава может передать Киеву соответствующие боевые машины в течение одного-двух месяцев.

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Алевтина Запольская
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