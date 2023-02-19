Врач сравнил пять чашек кофе в день и жирное мясо с боксерским ударом по печени

Врач Монахов: человеку, который пьет пять чашек кофе в день, грозят проблемы со здоровьем

Врач-хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил, что у человека, который выпивает пять порций эспрессо в течение дня, а также съедает шашлык, запивая его вином, на ночь, могут возникнуть проблемы со здоровьем.

По словам специалиста, подобное пищевое поведение равносильно удару боксера по печени. «Наверное, один раз перенести можно, но если это входит в регулярную систему, то тут до беды недалеко», — отметил он.

При этом Монахов отметил, что такое питание одних людей приводит к болезни печени, а других — нет, так как это связано с индивидуальным обменом веществ. В связи с этим не следует ориентироваться на чужой опыт. «Кто-то может пить неограниченное количество кофе, есть жирную, острую пищу, фастфуд и будет здоров, а тот, кому не повезло с обменом веществ — становится клиентом гепатолога», — заключил врач.

Ранее невролог Таисия Баскова рассказала, что кофе может вызвать у человека головную боль.