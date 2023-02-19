В США обеспокоились проблемой будущих украинских нелегалов

WSJ: десять тысяч украинцев могут потерять легальный статус в США к апрелю этого года

К апрелю этого года более десяти тысяч украинцев могут потерять легальный статус пребывания в США из-за окончания правительственной программы поддержки для украинских беженцев. О проблеме будущих нелегалов сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

«Тысячам украинских иммигрантов, проживающим в США, неминуемо грозит потеря легального статуса, так как они въехали в страну в короткий промежуток времени, когда у правительства США не было долгосрочного плана по их приему», — говорится в публикации.

«Я не могу чувствовать себя комфортно, потому что мне, скорее всего, придется начать свою жизнь заново почти с нуля», — рассказала Елена Лапшина, инженер-химик из Харькова, приехавшая в Сан-Диего 13 апреля 2022 года с двумя сыновьями.

Ранее стало известно, что более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев. Однако далеко не все оказались удовлетворены условиями проживания в стране, о чем они рассказывают в социальных сетях. Приехавшие в Канаду по бесплатным билетам украинцы столкнулись с тем, что искать и оплачивать жилье им приходится самостоятельно. Также возникают сложности с трудоустройством, при этом в целом жизнь в стране недешевая.