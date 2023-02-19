Украинские беженцы пожаловались на отсталость и архаичность Канады

«Страна.ua»: беженцы с Украины пожаловались в соцсетях на отсталость Канады

Более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев. Однако далеко не все оказались удовлетворены условиями проживание в стране, о чем они рассказывают в социальных сетях. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Приехавшие в Канаду по бесплатным билетам украинцы столкнулись с тем, что искать и оплачивать жилье им приходится самостоятельно. Также возникают сложности с трудоустройством, при этом в целом жизнь в стране недешевая.

Один из переселенцев предостерег от переезда в Канаду семьи с маленькими детьми. Также он отметил, что без знания языка в стране делать нечего, а средств на жизнь не будет хватать, даже если брать еду в фуд-банках.

Беженка по имени Алина пожаловалась на «отсталость» Канады. По ее словам, она оказалась не такой процветающей страной, какой ее показывают в фильмах. По словам женщины, многие канадцы до сих пор пользуются уличными дисковыми телефонами, пишут бумажные письма и оплачивают покупки чеками.

Анастасию, живущую в Калгари, возмутили высокие налоги, также она раскритиковала «медленную банковскую систему, которая застряла в далеком прошлом». Кроме этого, недовольство вызывают обязательные чаевые, которые нужно оставлять в заведениях, курьерам и таксистам.

Киевлянка Вероника, проживающая в Торонто, рассказала о проблемах с канадской медициной. По ее словам, приема специалиста можно дать целый месяц. Она упомянула случай, когда ей пришлось просидеть в очереди к врачу с ребенком, у которого была высокая температура.

В январе сообщалось, что немецкая полиция выгнала трех украинских беженок из приюта для мигрантов в Гамбурге. По словам одной из участниц инцидента, вечером одна из ее соседок устроила перепалку с другой женщиной, после чего в их палатку без предупреждения «ворвались» сотрудники службы безопасности, включая начальника охраны приюта. Затем на место прибыла полиция.