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07:34, 21 января 2023Интернет и СМИ

Трех украинок выгнали из приюта в Германии среди ночи

Die Tageszeitung: полиция выгнала трех украинских беженок из приюта в Гамбурге среди ночи
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Omer Messinger / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Немецкая полиция выгнала трех украинских беженок из приюта для мигрантов в Гамбурге. Об этом сообщает издание Die Tageszeitung со ссылкой на одну из потерпевших.

По словам 32-летней беженки, инцидент произошел еще в ноябре. Вечером одна из ее соседок устроила перепалку с другой женщиной, после чего в их палатку без предупреждения «ворвались» сотрудники службы безопасности, включая начальника охраны приюта. Затем на место прибыла полиция.

Правоохранители выставили на улицу трех женщин, объяснив это произошедшей дракой, а охранники не стали впускать их обратно. Украинкам пришлось ночевать в местном парке, обратно их впустили только утром, утверждает собеседница издания.

Die Tageszeitung отмечает, что события того дня «оставили горькие воспоминания» у украинок, ставших участниками инцидента. «Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося», — заключили авторы материала.

Ранее сообщалось, что гостеприимство немцев по отношению к новым беженцам из Украины ослабевает по мере того, как приходит усталость и «осознание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов». В материале The Washington Post приводятся результаты онлайн-опроса, согласно которым большинство жителей Германии все еще симпатизируют Украине, однако большинство уверены, что Берлин и так сделал достаточно или даже слишком много для украинцев.

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Марина Совина
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