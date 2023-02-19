Две девочки выпали из окна многоэтажного дома в Москве

«112»: на юго-востоке Москвы две девочки выпали из окна многоэтажного дома

Две девочки выпали из окна многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на улице Генерала Кузнецова. По данным канала, одна из пострадавших девочек скончалась на месте, у другой наступила клиническая смерть, и за ее жизнь борются врачи.

В то же время РЕН ТВ сообщил, что девочки упали с крыши 14-этажного здания. Как рассказал каналу источник, обеим около 13-15 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Новосмоленской набережной нашли лежащее на крыше автомобиля тело 15-летней школьницы.