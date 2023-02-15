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14:09, 15 февраля 2023Россия

Тело российской школьницы нашли на крыше автомобиля

На Новосмоленской набережной в Петербурге тело девятиклассницы нашли на крыше автомобиля

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге на Новосмоленской набережной нашли лежащее на крыше автомобиля тело 15-летней школьницы. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, школьница выпала с балкона общей лестницы на 14-этаже и упала на припаркованный Renault. Погибшая школьница жила с братом и матерью, их семья на учете не состоит.

Ранее на юго-востоке Москвы на козырьке подъезда нашли тело 12-летней школьницы. Девочка, предположительно, покончила с собой на Батайском проспекте. Она оставила записку, где рассказала о конфликте с родителями.

Похожий случай произошел в Новороссийске Краснодарского края. Тогда жители обнаружили на козырьке подъезда дома на Анапском шоссе разорванное практически пополам тело мужчины. Обнаженное тело россиянина частично свисало с козырька подъезда. Погибшего видели дети, которые утром шли в школу.

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Анастасия Шейкина
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