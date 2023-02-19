ВСУ выпустили 40 ракет по Донецку

В СЦКК ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет по двум районам города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В представительстве заявили, что за две минуты украинские военные выпустили из РСЗО 40 ракет в направлении Киевского и Ворошиловского районов города.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что населенные пункты в приграничных районах региона подверглись обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, в результате случившегося было нарушено электроснабжение, пострадавших нет.