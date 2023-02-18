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11:44, 18 февраля 2023Россия

Населенные пункты в приграничных районах обстреляли со стороны Украины

Старовойт: ВСУ обстреляли населенные пункты в приграничных районах Курской области

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Населенные пункты в приграничных районах Курской области обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано пять прилетов в районе сел Горналь и Попово-Лежачи. В результате обстрелов никто не пострадал, однако два снаряда, упавшие рядом с подстанцией Попово-Лежачи, нарушили электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино.

Губернатор также сообщил о повреждении газораспределительной станции в деревне Елизаветовка. Аварийные бригады уже работают над устранением последствий обстрелов.

17 февраля Старовойт сообщал, что поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области был дважды за день атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ). В результате обстрела пострадавших нет.

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Любовь Ширижик
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