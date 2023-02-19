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16:59, 19 февраля 2023Бывший СССР

В Молдавии начались задержания направлявшихся на протесты в Кишинев граждан

Полиция Молдавии начала задержания граждан, которые направлялись на протесты в Кишинев

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Полиция Молдавии на юге республики начала задержания граждан, которые направлялись на протесты в Кишинев. Об этом заявил вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер, передает ТАСС.

«Полиция задержала у Чимишлии около тысячи наших сторонников, которые ехали на автобусах и машинах в Кишинев для участия в протесте, их задерживают также в других местах на подъезде к столице», — отметила политик.

По ее словам, власти таким образом якобы пытаются предотвратить беспорядки и «штурмы» парламента. «Людей, которые протестуют против самого высокого в Европе уровня инфляции, коммунальных счетов, которые они не в состоянии оплатить, власти не пускают на протесты, устраивают провокации, распускают слухи», — сказала Таубер, подчеркнув, что протест мирный.

Ранее в Молдавии задержали восьмерых человек, подозреваемых в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Силовики изъяли более чем 240 тысяч долларов, которые предназначались для руководителей территориальных подразделений партий и активистов, а также для финансирования участия граждан в акциях протеста.

Кроме того, правоохранители задержали восемь человек, которых подозревают в соучастии в получении финансов для партии «Шор».

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Виктория Кондратьева
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