Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:02, 18 февраля 2023Бывший СССР

В Молдавии задержали подозреваемых в незаконном финансировании оппозиции

В Молдавии задержали 8 человек, подозреваемых в незаконном финансировании оппозиции

Фото: Shutterstock

В Молдавии задержали восьмерых человек, подозреваемых в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Антикоррупционная прокуратура республики совместно с Национальным антикоррупционным центром и Службой информационной безопасности провела более 20 обысков по всей стране, которые касались дела о незаконном финансировании молдавской оппозиции.

Силовики изъяли более чем 240 тысяч долларов, которые предназначались для руководителей территориальных подразделений партий и активистов, а также для финансирования участия граждан в акциях протеста.

Также правоохранители задержали восемь человек, которых подозревают в соучастии в получении финансов для партии «Шор».

Ранее глава оппозиционной партии Илан Шор заявил, что недавняя отставка премьер-министра и правительства стала результатом протестов, которые последние полгода проводили недовольные нынешней властью граждане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об улучшении российских позиций близ Артемовска
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита в Эфиопии
Вице-президент США высказалась о будущем Украины
В Молдавии задержали подозреваемых в незаконном финансировании оппозиции
«Барселону» захотели отстранить от Лиги чемпионов из-за дела о коррупции
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч человек
В Москве найдены самые некрасивые хинкали
В ЛНР заявили об очень сложной ситуации в районе Кременной и Сватова
В Крыму полицейские задержали бездомного в форме украинского полка «Азов»
Вучич дал пессимистичный прогноз по ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.