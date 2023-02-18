В Молдавии задержали подозреваемых в незаконном финансировании оппозиции

В Молдавии задержали 8 человек, подозреваемых в незаконном финансировании оппозиции

В Молдавии задержали восьмерых человек, подозреваемых в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Антикоррупционная прокуратура республики совместно с Национальным антикоррупционным центром и Службой информационной безопасности провела более 20 обысков по всей стране, которые касались дела о незаконном финансировании молдавской оппозиции.

Силовики изъяли более чем 240 тысяч долларов, которые предназначались для руководителей территориальных подразделений партий и активистов, а также для финансирования участия граждан в акциях протеста.

Также правоохранители задержали восемь человек, которых подозревают в соучастии в получении финансов для партии «Шор».

Ранее глава оппозиционной партии Илан Шор заявил, что недавняя отставка премьер-министра и правительства стала результатом протестов, которые последние полгода проводили недовольные нынешней властью граждане.