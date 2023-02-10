Глава партии «Шор» назвал отставку премьера Молдавии результатом протестов

Глава партии «Шор» назвал отставку премьера Молдавии Гаврилицы результатом протестов

Отставка премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы — результат протестного движения в стране за последние полгода, заявил глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор. Его слова передает РИА Новости.

«То, что сегодня произошло, — это результат протестного движения за последние шесть месяцев. Правительство Гаврилицы было самым неподготовленным за все годы независимости Молдавии», — сказал Шор.

Накануне стало известно об отставке главы кабинета министров Молдавии. Вскоре президент страны Майя Санду выдвинула нового кандидата на пост главы правительства республики. Им стал секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Дорин Речан.