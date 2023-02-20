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15:51, 20 февраля 2023Мир

Король Британии понаблюдал за подготовкой ВСУ

Король Британии Карл III посетил базу подготовки ВСУ на юго-западе Англии

Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс сопроводил короля страны Карла III во время его визита на одну из военных баз на юго-западе Англии, в ходе которого монарх наблюдал за тренировками бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Express.

Король также встретился с некоторыми военными из других стран, которые также участвуют в британской программе подготовки ВСУ. Кроме того, он пообщался с украинскими солдатами, принимавшими участие в тренировках.

Еще в начале февраля министерство обороны Великобритании рассказывало, что военнослужащие ВСУ осваивают управление танками Challenger 2. До этого правительство страны приняло решение о передаче 14 танков Challenger 2 и 30 единиц САУ AS90.

Виктория Кондратьева
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