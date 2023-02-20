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02:37, 20 февраля 2023Мир

В Африканском союзе объяснили решение выгнать делегацию Израиля с саммита

Глава комиссии Африканского союза: изгнанную делегацию Израиля не приглашали на саммит

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Израильские дипломаты, которых выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии, не были приглашены на мероприятие. Об этом сообщил председатель комиссии АС Муса Факи, передает РИА Новости.

«Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали на него израильских официальных лиц», — объяснил председатель комиссии Афросоюза.

По словам председателя комиссии Афросоюза, решение о предоставлении Израилю статуса наблюдателя "было приостановлено до обсуждения этого вопроса специально созданным комитетом".

Накануне газета Times of Israel сообщила, что делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита. Уточняется, что во время мероприятия к представителям делегации подошли охранники и попросили их покинуть зал. В МИД Израиля подчеркнули, что серьезно относятся к инциденту в Эфиопии. «Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном», — заявили в ведомстве.

Марина Совина
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