Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита в Эфиопии

Охранники выгнали делегацию Израиля с церемонии открытия саммита АС в Эфиопии

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на израильский МИД.

Сообщается, что во время церемонии к представителям делегации подошли охранники и попросили их покинуть мероприятия.

В МИД Израиля подчеркнули, что серьезно относятся к инциденту в Эфиопии. «Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном», — заявили в ведомстве.

Times of Israel отмечает, что ранее Претория и Алжир выступили против решения вновь предоставить Израилю статус наблюдателя в АС.

Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран в данный момент ведет переговоры по торговле оружие с 50 странами. По его мнению, Тегеран может усилить свое влияние после того, как осенью 2023 года истечет срок эмбарго на экспорт иранских ракетных технологий.