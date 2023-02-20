Нелепый наряд звезды «Хода королевы» на BAFTA стал предметом насмешек в сети

Актриса Аня Тейлор-Джой посетила BAFTA в бархатном платье Schiaparelli и удивила фанатов

Нелепый наряд британо-аргентинской актрисы Ани Тейлор-Джой, в котором она посетила ежегодную кинопремию BAFTA, стал предметом насмешек в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Фотографы запечатлели 26-летнюю звезду телесериала «Ход королевы» на ковровой дорожке кинопремии в бархатном платье длины мини бренда Schiaparelli песочного цвета, оформленном четырьмя бантами. Ее образ дополняли длинная массивная шаль в тон наряду, босоножки и серебряное ожерелье. В макияже визажисты сделали акцент на натуральность, нанеся на губы коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратную прическу.

Фанаты удивились внешнему виду Тейлор-Джой, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Это платье нелепо. На дорожке ей пришлось с ним повозиться, чтобы оно сидело на ней правильно», «Я люблю Аню за ее красоту и талант, но это платье ужасно», «Я собирался выкинуть старый диван, но теперь узнал, что это высокая мода», «Теперь понятно, куда делось мое покрывало», «Кажется, ей на голову упала занавеска!» — с иронией высказывались они.

В ноябре Тейлор-Джой вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Звезда посетила шоу The Graham Norton в костюме бренда Harris Reed, который состоял из жилета и брюк, выполненных из прозрачной ткани.