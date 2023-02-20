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19:06, 20 февраля 2023Наука и техника

Мимо Земли пролетел темный вытянутый астероид

В НАСА провели наблюдения за темным астероидом, пролетевшим мимо Земли

Фото: NASA / JPL-Caltech

Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии изучили астероид под названием 2011 AG5, пролетевший мимо Земли 3 февраля на расстоянии около 1,8 миллиона километров. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Астероид отслеживали с помощью Сети дальней космической связи. Показано, что размер космического странника составляет около 500 метров в длину и около 150 метров в ширину, что сравнимо с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг.

По словам астрономов, этот объект является самым вытянутым из 1040 астероидов, сближавшихся с Землей и наблюдавшихся радаром на сегодняшний день. 2011 AG5 имеет тонкие темные и светлые области, которые могут указывать на мелкие детали рельефа, размер которых составляет как минимум несколько десятков метров в поперечнике.

Если бы астероид наблюдался невооруженным глазом, он казался бы темным, как уголь. Наблюдения также подтвердили, что у 2011 AG5 низкая скорость вращения и полный оборот занимает девять часов. Астероид совершает оборот вокруг Солнца за 621 день, а в 2040 году он пролетит мимо Земли на расстоянии около 1,1 миллиона километров.

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Александр Еникеев
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