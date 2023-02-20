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09:14, 20 февраля 2023Россия

Появились кадры с места смертельного ДТП в Крыму

Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Крымском мосту

Фото: Telegram-канал IZ.RU

Появились кадры с места смертельного ДТП на Крымском мосту. Фото публикуют «Известия» в своем Telegram-канале.

Авария произошла в понедельник, 20 февраля. По данным издания, погибли три человека, еще один пострадал. По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля.

Фото: Telegram-канал IZ.RU

На снимках видно, что две машины получили серьезные повреждения. По их характеру можно предположить, что столкновение было лобовым.

Движение на Крымском мосту временно перекрыли. В Минтрансе Крыма РИА Новости сообщили, что планируют восстановить его в течение получаса. Агентство, в свою очередь, пишет о двух погибших.

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Евгения Куликова
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