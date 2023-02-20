Появились кадры с места смертельного ДТП в Крыму

Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Крымском мосту

Появились кадры с места смертельного ДТП на Крымском мосту. Фото публикуют «Известия» в своем Telegram-канале.

Авария произошла в понедельник, 20 февраля. По данным издания, погибли три человека, еще один пострадал. По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля.

На снимках видно, что две машины получили серьезные повреждения. По их характеру можно предположить, что столкновение было лобовым.

Движение на Крымском мосту временно перекрыли. В Минтрансе Крыма РИА Новости сообщили, что планируют восстановить его в течение получаса. Агентство, в свою очередь, пишет о двух погибших.